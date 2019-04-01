Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen: 64-80

Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen: 64-80

16 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Can MavisuGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, ArapovicDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş...

Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen: 64-80, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Can Mavisu

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş Özdemiroğlu 14, Douglas 12, Diebler 10, Evans 6, Eric 16, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak 12, Oğuz Savaş 4, Kidd 6

1'İNCİ PERİYOT: 15-15

İLK YARI: 31-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-54

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:06 Kaynak: DHA

Darüşşafaka, Galatasaray, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Sigorta, Spor
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