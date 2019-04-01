Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen: 64-80
16 dakika önce
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Can MavisuGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, ArapovicDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş...
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar
, Özlem Yalman, Can Mavisu
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz
, Ege Arar
2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz
6, Hasan Emir
Gökalp, Arapovic
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş
Özdemiroğlu 14, Douglas 12, Diebler 10, Evans 6, Eric 16, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak
12, Oğuz Savaş
4, Kidd 6
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 31-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-54
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen
, deplasmanda Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı 80-64 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:06 Kaynak: DHA
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