Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81

Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81

8 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Emilio Perez, Mario Majkic, Denis HadzicGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 18, Whittington 13, Auguste 17, Göksenin Köksal 3, Ege Arar, Yiğit Arslan 9, Webster 2, Can Korkmaz 5, Moore 6, Jones 3 DOLOMİTİ ENERGİA: Forray 19, Craft 10, Blackmon 11, King 9, Mezzanotte...

Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81, System.String[]

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emilio Perez, Mario Majkic, Denis Hadzic

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 18, Whittington 13, Auguste 17, Göksenin Köksal 3, Ege Arar, Yiğit Arslan 9, Webster 2, Can Korkmaz 5, Moore 6, Jones 3

DOLOMİTİ ENERGİA: Forray 19, Craft 10, Blackmon 11, King 9, Mezzanotte 3, Kelly 10, Knox 14, Mian 5, Pascolo

1'İNCİ PERİYOT: 21-14

DEVRE: 40-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56

BEŞ FAUL ALAN: Dk. 39.59 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) - Dk. 39.55 Forray (Dolomiti Energia)

EuroCup D Grubu 6'ncı hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip 3 periyodunu önde kapattığı mücadeleden 81-76 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ikinci mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi 3'üncü kez parkeden galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Dolomiti Energia'dan Toto Forray oldu.


- İstanbul
Galatasaray, Can Korkmaz, Ege Arar, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:31 Kaynak: DHA
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