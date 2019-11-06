Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81

Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81

6 saat önce

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ikinci mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi 3'üncü kez parkeden galip ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta - Dolomiti Energia: 76 - 81, System.String[]

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ikinci mağlubiyetini alırken, İtalyan ekibi 3'üncü kez parkeden galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Dolomiti Energia'dan Toto Forray oldu.


SALON: Sinan Erdem


HAKEMLER: Emilio Perez, Mario Majkic, Denis Hadzic


GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 18, Whittington 13, Auguste 17, Göksenin Köksal 3, Ege Arar, Yiğit Arslan 9, Webster 2, Can Korkmaz 5, Moore 6, Jones 3 DOLOMİTİ ENERGİA: Forray 19, Craft 10, Blackmon 11, King 9, Mezzanotte 3, Kelly 10, Knox 14, Mian 5, Pascolo


1. PERİYOT: 21-14


DEVRE: 40-26


3. PERİYOT: 61-56


BEŞ FAUL ALAN: Dk. 39.59 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) - Dk. 39.55 Forray (Dolomiti Energia)


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Galatasaray, Sinan Erdem, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:18 
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