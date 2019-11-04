Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta, Dolomiti Energia'yı ağırlayacak
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta, Dolomiti Energia'yı ağırlayacak

Galatasaray Doğa Sigorta, Dolomiti Energia'yı ağırlayacak

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında yarın İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

Galatasaray Doğa Sigorta, Dolomiti Energia'yı ağırlayacak, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında yarın İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 5 maçta 4 galibiyet elde ederken, 1 de mağlubiyet yaşadı ve lider Unicaja Malaga'nın ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Geride kalan 5 maçının 2'sini kazanıp, 3'ünde mağlup olan İtalyan ekibi ise 6 takımlı grupta 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Sigorta, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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