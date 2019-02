Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'ndan İsim Sponsoruna Ziyaret

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, bugün isim sponsoru olan Doğa Sigorta'nın merkez ofisini ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Genel Müdürü Çoşkun Gölpınar'ın ev sahipliğinde Doğa Sigorta Genel Müdürlüğünde düzenlenen organizasyona Galatasaray'ın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, Basketbol Şube Menajeri Ömer Yalçınkaya, Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, idari ve teknik kadro ile birlikte tüm oyuncular katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, takım oyuncularının ziyaretinden memnun olduğunu belirterek, "Biz de onları sahada yalnız bırakmayacağız. Hem biz hem taraftarlarımız beraber destekleyerek Galatasaray Doğa Sigorta'nın başarılarına başarı katacağız. Galatasaray Doğa Sigorta beraberliği, görüyoruz ki herkes tarafından mutlulukla karşılandı. Umarız bu mutluluğu şampiyonluklarla ve başarılarla daha da arttırır ve taçlandırırız. Amacımız ve gayretimiz bu yöndedir." ifadelerini kullandı.



Doğa Sigorta Genel Müdürü Çoşkun Gölpınar ise Galatasaray gibi köklü ve büyük bir kulüple böyle bir sponsorluğa sahip oldukları için mutluluk duyduklarını aktararak, "Doğa Sigorta olarak böyle bir sponsorluğa sahip olduğumuz ve böyle bir organizasyona dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Bu iş birliğinin her iki tarafa da çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Takıma katkılarından ötürü Doğa Sigorta yönetimine teşekkürlerini sunan Galatasaray Basketbol Şubesi yöneticileri, sponsorluk çalışmasına uzun yıllar devam etmek istediklerini bildirdi.



Erol Özmandıracı da şunları kaydetti:



"Doğa Sigorta'ya tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah daha uzun yıllar beraber hareket edeceğimizi ümit ediyorum. Sponsorluklar kısa vadeli olmamalı, bunun marka bilinirliği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı bir sene olmasını diliyoruz, seneye daha iyi bir takım kurmak için Nihat Bey ile çalışacağız. Onun destekleriyle İnşallah daha güzel günler göreceğiz."



Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Doğa Sigorta'nın katkısının takıma mutluluk verdiğini belirterek, "Açıkçası bu birliktelikten dolayı çok mutluyuz. Sayın Nihat Kırmızı Bey'in enerjisi, Doğa Sigorta'nın bize katkısı, sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da bizi mutlu ediyor. Her dakika basketbol takımımızı nasıl ileriye götürebiliriz diye bir istişare halindeyiz. Sürekli bunun planları yapılıyor. Bizim de üstümüze düşen görevler var. Biz de bugün bu ziyareti gerçekleştirerek Doğa Sigorta'ya teşekkür etmek istedik. Onlar da sağ olsunlar bizi çok güzel ağırladılar. Umut ediyorum ki bu birliktelikten çok güzel sonuçlar gelecek. Galatasaray Basketbolu uzun yıllardır Türkiye'ye mal olmuş ilklerin kulübü ve takımı. Bizim bu başarıları daha yukarıya çekmek için böyle birlikteliklere ihtiyacımız olacak. Doğa Sigorta'ya tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Başantrenör Ertuğrul Erdoğan ise böyle bir organizasyonda kendilerini ağırladıklarından dolayı Doğa Sigorta'ya teşekkürlerini iletirken, şunları aktardı:



"Her şeyden önce bizi burada ağırladıkları için Doğa Sigorta'ya teşekkür ediyoruz. Çok sıcak bir karşılama vardı burada. Biliyorsunuz artık basketbolda güçlü sponsorluk, bir markayla iş birliği çok önemli ve değerli. Ümit ediyorum ki biz de çok uzun yıllar sürecek kuvvetli bir birlikteliğin başlangıcındayız. Başlangıçta tabii her şey pozitif gelişir. Ümit ediyorum biz sahada Doğa Sigorta ve Galatasaray gibi iki güçlü markanın değerini arttıran şekilde basketbol oynarız. Umarım iki büyük marka da her geçen sene daha da güçlenerek, daha da büyük katkı yaparak ve şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray takımıyla beraber bu sponsorluğu pekiştirir. Buradaki en önemli nokta iki tarafın birbirini itmesi, birbirlerine olan ihtiyaçlarını, değerlerini ve beklentilerini en üst seviyeye taşıması. Bu anlamda bu birlikteliği ben çok önemsiyorum, umarım uzun süreli bir beraberlik olur."

