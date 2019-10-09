Son Dakika Haberleri: Galatasaray doğa sigorta - ewe baskets: 92 - 79
Son Dakika Spor Galatasaray doğa sigorta - ewe baskets: 92 - 79

Galatasaray doğa sigorta - ewe baskets: 92 - 79

1 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Carlos Peruga, Saulius Racys, Artem LavrukhinGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Jones 13, Harrison 17, Göksenin Köksal 9, Moore 13, Auguste 18, Whittington 9, Yiğit Arslan 11, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir GökalpEWE BASKETS: Hobbs 11, Tadda, Paulding 17,...

Galatasaray doğa sigorta - ewe baskets: 92 - 79, System.String[]

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Carlos Peruga, Saulius Racys, Artem Lavrukhin

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Jones 13, Harrison 17, Göksenin Köksal 9, Moore 13, Auguste 18, Whittington 9, Yiğit Arslan 11, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp

EWE BASKETS: Hobbs 11, Tadda, Paulding 17, Schwethelm 6, Mahalbasic 16, Blakes 16, Sears 4, McClain 2, Amaize 3, Boothe 4, Kessen

1'İNCİ PERİYOT: 13-24

DEVRE: 41-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56

EuroCup D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, evinde Almanya ekiplerinden Ewe Baskets Oldenburg'u 92-79 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayı ile Galatsaray Doğa Sigorta oyuncusu Zach Auguste oldu.

Sarı-kırmızılılar, EuroCup D Grubu'ndaki bir sonraki maçını 15 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile deplasmanda oynayacak.


Can Korkmaz, Galatasaray, Ege Arar, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
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