Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70 - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70 - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70

6 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Özge ŞentürkGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 25, Webster 4, Göksenin Köksal 13,Poythress 10, Auguste 5, Whittington 14, Yiğit Arslan 8, Can Korkmaz 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir GökalpFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 12, Lopez 12,...

Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70, System.String[]

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Özge Şentürk

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 25, Webster 4, Göksenin Köksal 13,Poythress 10, Auguste 5, Whittington 14, Yiğit Arslan 8, Can Korkmaz 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 12, Lopez 12, Jones 12, Olaseni 7, İzzet Türkyılmaz 9, Tevfik Akdamar, Can Maxim Mutaf, Riley 16, Tuğberk Gedikli, Evren Büker, Dusan Cantekin 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-14

İLK YARI: 36-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-52

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Galatasaray Doğa Sigorta sahasında konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 84-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9'uncu galibiyetini alırken Bursa temsilcisi 7'nci kez mağlubiyet yaşadı.


Zafer Yılmaz, Galatasaray, Bursaspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı
Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor sitesini hackledi Galatasaray, Göztepe'ye 2-1 yenildi Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu

Son Dakika Haberleri
00:31 Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Son Dakika Spor
00:14 Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Mehmet Sepil ve Ersan Parlatan - Son Dakika Spor
00:12 İzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:06 Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Galatasaray'ı yenmeyi çok istiyorduk" - Son Dakika Spor
00:06 Kulüpler Dünya Kupası'nda Şampiyonu Liverpool - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 00:39:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor: 84-70 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]