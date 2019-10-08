Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde
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Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde

2 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, grubundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 70-64 yendi.

EWE Baskets ise grup mücadelesine mağlubiyetle başladı.

Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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