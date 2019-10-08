Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde

Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde

31 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Doğa Sigorta, ikide iki peşinde, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında yarın Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya gelecek.


Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.


Galatasaray Doğa Sigorta, grubundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 70-64 yendi.


EWE Baskets ise grup mücadelesine mağlubiyetle başladı.


Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:01 
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