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Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya deplasmanında

2 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ilk haftasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile karşılaşacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya deplasmanında, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ilk haftasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile karşılaşacak.


D Grubu'nda Dolomiti Energia'nın yanı sıra Polonya'nın Asseco Arka, Karadağ'ın Buducnost Voli, Almanya'nın Ewe Baskets ve İspanya'nın Unicaja Malaga takımlarıyla mücadele edecek sarı-kırmızılı takım, ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu deplasmanda açacak.


Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.


Bu organizasyonda 2016'da şampiyon olan Galatasaray, geçen sezon ise normal sezonda gruptan çıkamamıştı.


Dolomiti Energia ise dördüncü sezonuna başlayacağı organizasyonda en önemli başarısını 2015-2016 sezonunda yarı final oynayarak elde etti.

Galatasaray, Sigorta, Avrupa, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:56 
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