Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya'ya gitti
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Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya'ya gitti

1 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı yurt dışı kampı için İtalya'ya gitti.

Galatasaray Doğa Sigorta, İtalya'ya gitti, System.String[]
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı yurt dışı kampı için İtalya'ya gitti.
İstanbul'da 15 Ağustos'ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına İtalya'nın Bormio kasabasında devam edecek. Galatasaray Doğa Sigorta kafilesi, 31 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek kamp için bu ülkeye hareket etti.
İtalya'daki hazırlıklar kapsamında Galatasaray Doğa Sigorta, 24 Ağustos'ta Monaco, 28 Ağustos'ta Pallacanestro Varese ve 30 Ağustos'ta Lugano Basket ile özel maçlar yapacak. 31 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarını 11 Eylül'e kadar burada sürdürecek.
Arapovic sakatlandı
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Marko Arapovic, sakatlık geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre dünkü antrenmanda sol dizinden sakatlanan Arapovic, geceyi müşahede altında geçirdi.
Tetkikleri süren 23 yaşındaki basketbolcu, İtalya kampına götürülmedi.
Galatasaray, Sigorta, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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