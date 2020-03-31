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Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası vefat etti
6 saat önce
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın babası hayatını kaybetti.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın babası hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:54 Kaynak: AA
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