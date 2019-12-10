Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ deplasmanında! ULEB Avrupa Kupası...
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ deplasmanında! ULEB Avrupa Kupası... - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ deplasmanında! ULEB Avrupa Kupası...

7 saat önce

Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ deplasmanında! ULEB Avrupa Kupası..., System.String[]

Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.


Grubundaki 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci sırada bulunuyor.


Rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen Buducnost VOLI ise son sırada yer alıyor.


Galatasaray, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:53 
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