Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ deplasmanında! ULEB Avrupa Kupası...

Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.



Grubundaki 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci sırada bulunuyor.



Rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen Buducnost VOLI ise son sırada yer alıyor.



