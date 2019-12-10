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Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ deplasmanında! ULEB Avrupa Kupası...
7 saat önce
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grubundaki 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci sırada bulunuyor.
Rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen Buducnost VOLI ise son sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:53
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