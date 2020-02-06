Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91 - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91 - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91

6 saat önce

Bu sonuçla sarı kırmızılılar G Grubu'ndaki 3'üncü yenilgisini yaşadı ve grupta son sıraya geriledi.

Galatasaray Doğa Sigorta - Monaco: 79-91, System.String[]

Bu sonuçla sarı kırmızılılar G Grubu'ndaki 3'üncü yenilgisini yaşadı ve grupta son sıraya geriledi. Monaco ise 3'üncü galibiyetini elde ederek G Grubu'nda liderliğe yükseldi.


SALON: Sinan Erdem


HAKEMLER: Spiros Gkontas (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius(Litvanya), Sebastien Clivaz (İsviçre)


GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 18, Caner Erdeniz 3, Harrison 5,Poythress 19, Auguste 16, Ayberk Olmaz 8, Emir Gökalp 3, Can Korkmaz 7, Ege Arar


MONACO: Bost 18, Cole 4, Ouattara 16, Buckner 9, Sane 2, Clemmons 13, O'Brien 25, Yeguete 4, Pantzar


1'İNCİ PERİYOT: 21-26


İLK YARI: 37-43


3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62


5 FAUL:  39.14 Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)

Galatasaray, Yunanistan, Litvanya, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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