Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta'nın Buducnost VOLI'yi konuk ediyor!
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta'nın Buducnost VOLI'yi konuk ediyor!

Galatasaray Doğa Sigorta'nın Buducnost VOLI'yi konuk ediyor!

19 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta ile Buducnost VOLI arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın Buducnost VOLI'yi konuk ediyor!, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta ile Buducnost VOLI arasında Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.


Gruptaki ilk maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla ikinci sırada girdi. Geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Buducnost VOLI ise ULEB Avrupa Kupası'na istediği gibi başlayamadı.


Karadağ temsilcisi, 6 takınlı grupta oynadığı 3 maçı da kaybetti ve averajla 5. sırada yer aldı.


Galatasaray, Sinan Erdem, Sigorta, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45 
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