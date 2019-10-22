Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Buducnost

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yle karşılaşacak.

Galatasaray Doğa Sigorta ile Buducnost VOLI arasında Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, haftaya averajla ikinci sırada girdi. Geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Buducnost VOLI ise ULEB Avrupa Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Karadağ temsilcisi, 6 takınlı grupta oynadığı 3 maçı da kaybetti ve averajla 5. sırada yer aldı.