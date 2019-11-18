Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Unicaja Malaga!
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Unicaja Malaga! - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Unicaja Malaga!

6 saat önce

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Unicaja Malaga!, System.String[]

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp, 3'ünü kaybeden Galatasaray Doğa Sigorta grupta averajla ikinci sırada yer alıyor.


Gruptan çıkmayı garantileyen Unicaja Malaga ise 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:25 
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