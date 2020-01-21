Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya deplasmanında! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya deplasmanında! - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya deplasmanında!

6 saat önce

Kazan'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya deplasmanında!, System.String[]

Kazan'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.


G Grubu'nda iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:17 
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