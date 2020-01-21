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Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya deplasmanında!
6 saat önce
Kazan'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.
Kazan'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.
G Grubu'nda iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:17
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