Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta sezonu açtı
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Galatasaray Doğa Sigorta sezonu açtı

55 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray Doğa Sigorta sezonu açtı, System.String[]
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Ege Arar, Yiğit Arslan ve Tai Webster katılmadı.
Takıma ilerleyen günlerde katılacak Göksenin Köksal, Aaron Harrison ve Greg Whittington da antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, basketbol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:27 Kaynak: AA
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