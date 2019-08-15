Galatasaray Doğa Sigorta sezonu açtı
55 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:27 Kaynak: AA
Doğa Sigorta
Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Ege Arar
, Yiğit Arslan ve Tai Webster katılmadı.
Takıma ilerleyen günlerde katılacak Göksenin Köksal, Aaron Harrison ve Greg Whittington da antrenmanda yer almadı.
Galatasaray'da Feghouli, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor Polisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı! Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti