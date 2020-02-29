Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 80 - 75 - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 80 - 75 - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 80 - 75

6 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Ali ŞakacıGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Robenson 3, Harrison 27, Göksenin Köksal 2, Auguste 10, Poythress 11, Webster 4, Yiğit Arslan 9, Ege Arar 7, Ayberk Olmaz, Can Korkmaz 7TOFAŞ: Berk Uğurlu 4, Phillip 8, Mejia 25, Berkan Durmaz 1,...

Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 80 - 75, System.String[]

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Ali Şakacı

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Robenson 3, Harrison 27, Göksenin Köksal 2, Auguste 10, Poythress 11, Webster 4, Yiğit Arslan 9, Ege Arar 7, Ayberk Olmaz, Can Korkmaz 7

TOFAŞ: Berk Uğurlu 4, Phillip 8, Mejia 25, Berkan Durmaz 1, Williams 14, White 6, Lojeski 11, Muhsin Yaşar 6, Muhaymin Mustafa

1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 38-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-54

İSTANBUL, - ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta evinde Bursa ekibi TOFAŞ'ı 80-75 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 15'inci galibiyetine ulaşırken, TOFAŞ ise 7'nci kez mağlup oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de izlediği mücadele öncesinde, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiklerimiz anıldı. İki ekip sahaya üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da üzerinde "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" ve "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" yazılarının yer aldığı pankartlar açtı.


Sinan İşgüder, Serkan Emlek, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:28 Kaynak: DHA
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