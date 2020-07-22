Galatasaray Doğa Sigorta'ya ABD'li transfer

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı şutör guard Ronald Jordan Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

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