Galatasaray Doğa Sigorta'ya koronavirüs engeli
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi nedeniyle Antalya'da gerçekleştirilen Gloria Cup Turnuvası'nın kalan bölümünde yer almayacak.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi nedeniyle Antalya'da gerçekleştirilen Gloria Cup Turnuvası'nın kalan bölümünde yer almayacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Doğa Sigorta'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Gloria Cup Turnuvası için takımlar genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde, sarı-kırmızılı ekipte ve rakiplerin bazı sporcularında pozitif vakalara rastlandığı belirtilerek, "Bu durum üzerine turnuva katılımcısı ekipler bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarıyla alınan ortak karara göre, ekibimiz organizasyonun kalan bölümünde yer almayacaktır. Takımımız, bugün İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını İstanbul'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.
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