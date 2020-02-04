Galatasaray Doğa Sigorta, yarın AS Monaco'yu ağırlayacak - Son Dakika
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Galatasaray Doğa Sigorta, yarın AS Monaco'yu ağırlayacak

14 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında yarın Fransa temsilcisi AS Monaco ile evinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Doğa Sigorta, yarın AS Monaco'yu ağırlayacak, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında yarın Fransa temsilcisi AS Monaco ile evinde karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

G Grubu'nda yer alan 4 takım da ikişer galibiyet ve yenilgi aldı. Galatasaray, averajla 4. sırada yer alırken, AS Monaco lider durumda bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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