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Galatasaray Doğa Sigorta, yarın AS Monaco'yu ağırlayacak
14 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında yarın Fransa temsilcisi AS Monaco ile evinde karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu 5. haftasında yarın Fransa temsilcisi AS Monaco ile evinde karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
G Grubu'nda yer alan 4 takım da ikişer galibiyet ve yenilgi aldı. Galatasaray, averajla 4. sırada yer alırken, AS Monaco lider durumda bulunuyor.
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