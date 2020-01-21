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Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda UNICS Kazan ile karşılaşacak
6 saat önce
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu üçüncü maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu üçüncü maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.
Kazan'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.
G Grubu'nda iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.
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