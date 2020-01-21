Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda UNICS Kazan ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda UNICS Kazan ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda UNICS Kazan ile karşılaşacak

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu üçüncü maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.

Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda UNICS Kazan ile karşılaşacak, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu üçüncü maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.

Kazan'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

G Grubu'nda iki takımın da 1'er galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.

Galatasaray, UNICS Kazan, Sigorta, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Emre Mor ile yollarını ayırıyor
Eski Galatasaraylı Hakan Balta, çocuklarıyla birlikte Kutsal Topraklar'a gitti Galatasaray olmazsa Arda Turan'ın yeni takımı... Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Doğa Sigorta yarın deplasmanda UNICS Kazan ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]