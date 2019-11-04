Galatasaray doktoru Yener İnce'den Falcao, Şener ve Emre için sağlık açıklaması!
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Yener İnce, "Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek.
Yener İnce, "Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz." dedi.
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun son durumunu da paylaşan İnce, "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek." sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:27
Galatasaray'da Şener Özbayraklı 6 hafta yok! Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek! Erkan Zengin, Karagümrük ile yollarını ayırdı! Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu