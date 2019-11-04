Son Dakika Haberleri: Galatasaray doktoru Yener İnce'den Falcao, Şener ve Emre için sağlık açıklaması!
Son Dakika Spor Galatasaray doktoru Yener İnce'den Falcao, Şener ve Emre için sağlık açıklaması!

Galatasaray doktoru Yener İnce'den Falcao, Şener ve Emre için sağlık açıklaması!

6 saat önce

Yener İnce, "Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek.

Galatasaray doktoru Yener İnce'den Falcao, Şener ve Emre için sağlık açıklaması!, System.String[]

Yener İnce, "Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz." dedi.


Uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun son durumunu da paylaşan İnce, "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek." sözlerini kullandı.

Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:27 
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