Galatasaray, Dolmabahçe'den puansız dönüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Vodafone Park'ta yapılan derbi maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, sarı-kırmızılı takım, büyük bölümünü 10 kişiyle oynadığı ikinci yarıda rakibinin Josef de Souza ve Georges-Kevin Nkoudou ile bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 33 puanda kalan Galatasaray, puanını 38'e çıkartarak zirvede yer alan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü.

Beşiktaş deplasmanında galibiyete hasret

Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 6 derbide galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla aldı.

Galatasaray, daha sonra biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 5'i de Vodafone Park olmak üzere Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta rakibi ile oynadığı ilk maçı berabere bitirirken, sonraki 4 maçı kaybetti.

Galatasaray, Vodafone Park'taki son 4 maçını gol atamadan yitirdi.

Diagne kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, maçın 58. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sarı-kırmızılıların taç atışında rakip takım yarı sahasına doğru ilerleyen Diagne'nin topa müdahalesinin ardından meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmaya çalışan Francisco Montero'ya yaptığı hareketi, hakem Cüneyt Çakır tehlikeli olarak değerlendirdi. Tecrübeli hakem, Senegalli futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Sağ adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı, maçın 39. dakikasında yerini Martin Linnes'e bıraktı.