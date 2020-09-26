Galatasaray, doludizgin derbiye - Son Dakika

Galatasaray, doludizgin derbiye

Fenerbahçe maçı öncesi sarı-kırmızılılar, resmi karşılaşmaların hepsini kazandıKayıpsız yürüyen Terim'in öğrencileri, bugün dev mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacakSerhan TÜRK/İSTANBUL, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi fire vermeyen...

Galatasaray, doludizgin derbiye, System.String[]

Fenerbahçe maçı öncesi sarı-kırmızılılar, resmi karşılaşmaların hepsini kazandı

Kayıpsız yürüyen Terim'in öğrencileri, bugün dev mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi fire vermeyen Galatasaray'da moraller oldukça yüksek. Sarı-kırmızılılar, son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptı. İki Süper Lig, iki UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkan Terim'in öğrencileri karşılaşmaların tamamını kazanırken 10 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Hajduk Split maçı sonrası hız kesmeden çalışmalara başlayan Galatasaray, saat 17.30'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek, yardımcı hakem olarak Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.BAŞAKŞEHİR TAKTİĞİPerşembe günü oynanan Hajduk Split maçında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç gibi yıldızları dinlendirirken, derbide Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki kurgu ve sistemi değiştirmeyi planlamıyor. Sakatlığı süren Saracchi'nin yerine Linnes'e görev verecek tecrübeli teknik adam, bu zorunlu değişiklik dışında Fenerbahçe'ye karşı Başakşehir parolasını devreye sokmak istiyor.ARDA ÇOK MOTİVE2011 yılından sonra ilk defa Galatasaray formasıyla derbi heyecanı yaşayacak kaptan Arda Turan'ın motivasyonu üst seviyede. Takımın en formda isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu; Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi isimlerle de yakından ilgileniyor ve arkadaşlarına derbideki sorumluluklarını hatırlatıyor.B PLANI DİAGNEGalatasaray'ın dünya yıldız Radamel Falcao da maça özel olarak hazırlanırken, geçen sene Kadıköy'de oynanan mücadeleden sonra Türk Telekom Stadyumu'nda da Fenerbahçe'ye karşı gol atma hedefinde. Takımın as golcüsü Falcao derbide mutlaka gol sevinci yaşamak isterken, Fatih Terim oyunun gidişatına göre Diagne'yi de devreye sokacak."SAKİN KAL" UYARISIGalatasaray'ın bu sezon ilk 4 maçta en çok ön plana çıkan isimlerinden olan Taylan Antalyalı'nın performansından çok memnun olan teknik heyet, derbide başarılı oyuncunun herhangi bir stres yaşamaması için özveri gösteriyor. Taylan'a sakin kalması konusunda telkinlerde bulunulurken, oyuncudan bu maça da diğerleri gibi bakması istendi.TRANSFER BİTMEDİGalatasaray camiasında derbi heyecanı yaşanırken, yönetim de bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalırken satış yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, takıma bir defansif orta saha kazandırmak istiyor.GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Fatih - Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre, Arda, Falcao


Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, doludizgin derbiye - Son Dakika Spor

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