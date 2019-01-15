Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Dukla Liberec: 3-0

Galatasaray - Dukla Liberec: 3-0

1 saat önce

SALON: TVF Burhan FelekHAKEMLER: Frankie Tanta (Malta), Ivan Chumak (Slovenya)GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L), Onurcan (L)LIBEREC: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely, Kopacek (L) (Pietruczuk, Kunc (L), Srb, Leikep, Spravka)SETLER: 25-15,...

Galatasaray - Dukla Liberec: 3-0, System.String[]


SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Frankie Tanta (Malta), Ivan Chumak (Slovenya)

GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L), Onurcan (L)

LIBEREC: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely, Kopacek (L) (Pietruczuk, Kunc (L), Srb, Leikep, Spravka)

SETLER: 25-15, 25-21, 25-19

SÜRE: 65 dakika (20, 23, 22)

2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, 8'li Finaller Turu rövanş maçında kendi sahasında Çekya'nın Dukla Liberec takımını 3-0 mağlup etti.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-15, 25-21 ve 25-19'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası'nda adını 4'lü Finaller Turu'na yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

Slovenya, Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Spor
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