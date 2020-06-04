Kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, 37 yaşına giren Fildişi Sahilli futbolcunun bir maçta çekilmiş Galatasaray formalı fotoğrafına da yer verilerek "İyi ki doğdun Emmanuel Eboue." ifadesi kullanıldı.
Kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, 37 yaşına giren Fildişi Sahilli futbolcunun bir maçta çekilmiş Galatasaray formalı fotoğrafına da yer verilerek "İyi ki doğdun Emmanuel Eboue." ifadesi kullanıldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
4.06.2020 20:19:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Eboue'nin doğum gününü kutladı - Son Dakika