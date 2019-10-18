Son Dakika Haberleri: Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu
Son Dakika Spor Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu

Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu

1 saat önce

- Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştuİSTANBUL - Galatasaray'ın efsane kalecilerinden olan Zoran Simoviç, 'Benim Hikayem' kitabının imza gününde taraftarla buluştu.

- Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu

İSTANBUL - Galatasaray'ın efsane kalecilerinden olan Zoran Simoviç, 'Benim Hikayem' kitabının imza gününde taraftarla buluştu.

Galatasaray kalesinde 1980'li yıllarda gösterdiği başarılarla sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri arasında giren Zoran Simoviç, yazdığı 'Benim Hikayem' adlı kitabının imza gününde taraftarla buluştu. Beyoğlu GSStore'da gerçekleştirilen imza gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, Simoviç'e kitabı imzalatırken aynı zamanda da hatıra fotoğrafları çektirdi.

Zoran Simoviç, kitabında çocukluk yıllarından başlayan futbol sevgisini, sarı-kırmızı günlerini, anılarını ve tüm yaşantısını 'Benim Hikayem' adlı kitabında anlattı.

İmza gününde açıklamalarda bulunan Simoviç, "Türk halkına selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Şimdi 65 yaşındayım. Kitap için biraz geç oldu ama içinde çok güzel resimler var. Kitabın içinde 12 bin tane resim var. Arkadaşlarım, 'Simoviç senin kariyerin çok zengin. Güzel bir kitap yazalım' dediler. Bu kitabı 2 senede hazırladım. Taraftarlarla buluştuğum için heyecanlıyım. 30 sene sonra da beni unutmamaları en güzeli" diye konuştu.

Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu

Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:09 Kaynak: İHA
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