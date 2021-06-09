Galatasaray, Ekrem Memnun ile sözleşme yeniledi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ekrem Memnun ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Galatasaray, Ekrem Memnun ile yola devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın başında olacak. Deneyimli teknik adam, 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile Kadınlar Euroleague Şampiyonluğu yaşamıştı.Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezonu 11 galibiyet 19 mağlubiyet ile 14'üncü sırada tamamlamıştı.