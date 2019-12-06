Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Emlak Konut'la Florya için el sıkıştı
Son Dakika Spor Galatasaray, Emlak Konut'la Florya için el sıkıştı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Emlak Konut'la Florya için el sıkıştı

6 saat önce

Emlak Konut, Galatasaray ile Riva projesinin devam edeceğini, Florya arazisinin ise protokol kapsamı dışında bırakıldığını açıkladı.

Galatasaray, Emlak Konut'la Florya için el sıkıştı, System.String[]

Emlak Konut, Galatasaray ile Riva projesinin devam edeceğini, Florya arazisinin ise protokol kapsamı dışında bırakıldığını açıkladı.


Galatasaray ile Emlak Konut, Florya arazisi üzerinde anlaşma sağladı. Emlak Konut'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır." - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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