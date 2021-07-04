Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yıldız futbolcu Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Akbaba'nın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyururken, kısa süre içinde idmanlara çıkması beklenen futbolcunun sözleşme imzalarken çekilen fotoğraflarını da yayınladı.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN BAŞKAN ELMAS İKNA ETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Emre Akbaba, 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Süper Lig'in dışında Fransa'dan da teklifler alan 28 yaşındaki oyuncuyu Başkan Burak Elmas'ın, yeni sözleşme konusunda ikna ettiği ortaya çıktı.

ARDA VE BARIŞ DA SIRADA

Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takdir toplayan Emre Akbaba'nın ardından ilerleyen günlerde Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz transferinin de resmileşmesi bekleniyor.