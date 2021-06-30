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Galatasaray, Emre Akbaba ve Arda Turan'la yeni sözleşme imzalayacak - Son Dakika

Galatasaray, Emre Akbaba ve Arda Turan'la yeni sözleşme imzalayacak

30.06.2021 20:58

Galatasaray'da yeni yönetim sözleşmeleri biten Emre Akbaba ve Arda Turan için kararını verdi. İki futbolcuyla da yola devam etme kararı alan sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Mazbatayı aldıktan sonra ilk bir hafta mali tabloyu çıkarıp, problemleri teşhis eden Galatasaray yönetimi, art arda hedefteki transferleri tamamlayacak. 20 Temmuz'a kadar en az iki yabancı futbolcuyla anlaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmeleri sona eren Arda Turan ve Emre Akbaba için de kararını verdi.

GELECEK SEZONDA SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYECEKLER

Galatasaray yönetimi iç transferde Emre Akbaba ve Arda Turan ile yeni sözleşme için görüşme gerçekleştirirken iki oyuncunun da resmi olarak açıklanması an meselesi. Hali hazırda takımla birlikte çalışmalarda yer alan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra Emre Akbaba da gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray, Emre Akbaba ve Arda Turan'la yeni sözleşme imzalayacak

Emre Akbaba, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Emre Akbaba ve Arda Turan'la yeni sözleşme imzalayacak - Son Dakika Spor


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