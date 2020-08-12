Galatasaray, Emre Kılınç transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın ardından bir transfer daha açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Kılınç, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

Galatasaray gün içerisinde resmi Twitter hesabından transfer sinyalini verirken bir ses kaydı yayınlamıştı.

Hayallerin gerçekleştiği yere hoş geldin Galatasaraylı Emre! *#*547* *750*#* ?????? pic.twitter.com/DvesF0Lv5l

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 12, 2020

FENERBAHÇE DEVREYE GİRMİŞTİ

2024'e kadar Galatasaray forması giyecek olan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş, sarı lacivertli ekipte Emre Belözoğlu bizzat oyuncuyla görüşmüştü. Ancak Emre Kılınç tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını belirtmişti.