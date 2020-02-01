Galatasaray, Emre Mor'u Olympiakos'a kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Emre Mor'u Olympiakos'a kiraladı

47 dakika önce

Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.

Galatasaray, Emre Mor'u Olympiakos'a kiraladı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos Kulübü, şirketimize net 410 bin avro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290 bin avro sabit transfer ücreti şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.

Galatasaray'ın sezon başında 600 bin avro kiralama ücreti vererek 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, TFF Süper Kupa'da 1, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da süre aldığı 17 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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