Galatasaray Emre Taşdemir'i Kap'a Bildirdi
52 dakika önce
Galatasaray, bonservisi elinde bulunan genç savunmacı Emre Taşdemir ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray
, bonservisi elinde bulunan genç savunmacı Emre Taşdemir
ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na bildirdi.
İkinci devre arası hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Galatasaray, savunma bölgesine takviye için harekete geçti. İlk olarak Portekiz
Ligi takımlarından Chaves'te forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı-kırmızılılar, bu bildirimin ardından geçtiğimiz günlerde Bursaspor
ile sözleşmesi feshedilen Emre Taşdemir ile görüşmeye başladığını KAP'a açıkladı. Sarı-kırmızılar Emre Taşdemir için KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:20 Kaynak: İHA
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