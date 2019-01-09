Son Dakika Haberleri: Galatasaray Emre Taşdemir'i Kap'a Bildirdi

Galatasaray Emre Taşdemir'i Kap'a Bildirdi

52 dakika önce

Galatasaray, bonservisi elinde bulunan genç savunmacı Emre Taşdemir ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray Emre Taşdemir'i Kap'a Bildirdi, System.String[]
Galatasaray, bonservisi elinde bulunan genç savunmacı Emre Taşdemir ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İkinci devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, savunma bölgesine takviye için harekete geçti. İlk olarak Portekiz Ligi takımlarından Chaves'te forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyuran sarı-kırmızılılar, bu bildirimin ardından geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile sözleşmesi feshedilen Emre Taşdemir ile görüşmeye başladığını KAP'a açıkladı. Sarı-kırmızılar Emre Taşdemir için KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Spor
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