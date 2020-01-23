Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı.

Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı.


Sarı-kırmızılı kulübün Emre Taşdemir'in Kayserispor'a transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği şirketimize net 600 bin TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Emre Taşdemir, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
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Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı
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