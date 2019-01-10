Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1.5 Yıllık Anlaştı

Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1.5 Yıllık Anlaştı

46 dakika önce

İSTANBUL / DHAGalatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1.5 Yıllık Anlaştı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:50 Kaynak: DHA

DHA, Galatasaray, Emre Taşdemir, Spor
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