Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1.5 Yıllık Anlaştı
46 dakika önce
İSTANBUL / DHAGalatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
İSTANBUL/ DHA Galatasaray
Kulübü, Emre Taşdemir
ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:50 Kaynak: DHA
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