Galatasaray, Emre Taşdemir'in Kayserispor'a kiralandığını açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray, Emre Taşdemir'in Kayserispor'a kiralandığını açıkladı

6 saat önce

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Emre Taşdemir'in Kayserispor'a kiralandığını açıkladı, System.String[]

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV  geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir"


Emre Taşdemir, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:21 Kaynak: DHA
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