Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

6 saat önce

Galatasaray, savunma oyuncusu Emre Taşdemir'in bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı, System.String[]

Galatasaray, savunma oyuncusu Emre Taşdemir'in bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."


Emre Taşdemir, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
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