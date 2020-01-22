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Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
6 saat önce
Galatasaray, savunma oyuncusu Emre Taşdemir'in bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
Galatasaray, savunma oyuncusu Emre Taşdemir'in bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
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