Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
6 saat önce
Galatasaray Kulübü 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
Galatasaray Kulübü 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin TL sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.
(İHA)
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