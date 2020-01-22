Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı.

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı, System.String[]

Galatasaray Kulübü 24 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin TL sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

(İHA)

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Emre Taşdemir, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
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