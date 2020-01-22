Son Dakika › Spor › Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor
Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
6 saat önce
Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:14 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin lira sabit transfer ücreti ödenecek.
Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.
Son Dakika Yuto Nagatomo, Bologna yolcusu Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme Abdullah Avcı, maç içinde söylediği "Ben böyle takım görmedim" sözlerine açıklık getirdi