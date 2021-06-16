Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyurdu.

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyurdu. Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna dek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılıların konu ile ilgili KAP'ta yaptığı duyuru şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır. 2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti 2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti" - İSTANBUL

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