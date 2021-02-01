Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a sattı
01.02.2021 23:33
Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.
Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.
Son Dakika Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak Oktay Kaynarca iki yeni projeye imza atıyor Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu BluTV, Türkiye'de abonesi en fazla olan dijital platform konumunda bulunuyor 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Dennis Bergkamp'ın oğlu Mitchel, Watford'a transfer oldu Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı