Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı (Erkan Süer kimdir?) - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı (Erkan Süer kimdir?) - Son Dakika Spor

Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı (Erkan Süer kimdir?)

6 saat önce

Boluspor Kulübü, Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı (Erkan Süer kimdir?), System.String[]

Boluspor Kulübü, Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlandığını açıkladı.


Açıklama şöyle;


"Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz. BOLUSPOR KULÜBÜ"


Galatasaray'la yol ayrımına gelen Nzonzi'nin performansı;



Erkan Süer kimdir?


2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon çıktığı 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Süreçte U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki futbolcu bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergilemişti.

Galatasaray, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:59 
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