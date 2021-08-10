Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Avustralya 'daki parlak kariyerinin ardından Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki başarılı oyuncu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' der, sarı-kırmızılı formayla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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