Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Melo Trimble'ı kadrosuna kattı.
ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Avustralya'daki parlak kariyerinin ardından Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki başarılı oyuncu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' der, sarı-kırmızılı formayla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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