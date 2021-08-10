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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı - Son Dakika

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı

10.08.2021 20:02
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı, System.String[]

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Melo Trimble'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Melo Trimble'ı kadrosuna kattı.

ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Avustralya'daki parlak kariyerinin ardından Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren 26 yaşındaki başarılı oyuncu, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' der, sarı-kırmızılı formayla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Melo Trimble'ı renklerine bağladı - Son Dakika Spor


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