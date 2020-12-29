Son dakika haberi! Galatasaray'dan basketbola bir transfer daha - Son Dakika

Son dakika haberi! Galatasaray'dan basketbola bir transfer daha

29.12.2020 13:07
Son dakika haberi! Galatasaray'dan basketbola bir transfer daha, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Travis Trice'ın ardından Mısırlı pivot Assem Marei'yi de sezon sonuna kadar kadrosuna kattıKulüpten yapılan açıklama şöyle;"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız transfer çalışmaları kapsamında Assem Marei ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Travis Trice'ın ardından Mısırlı pivot Assem Marei'yi de sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız transfer çalışmaları kapsamında Assem Marei ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Anlaşma sezon sonunda bir opsiyon da içeriyor.28 yaşındaki Mısırlı oyuncu 2.06 m boyunda ve pivot pozisyonunda forma giyiyor.16 Haziran 1992'de Gize/Mısır'da dünyaya gelen Assem Marei, Mısır'da bir basketbol efsanesi olan babası Ahmed Marei'nin teşvikleriyle sekiz yaşında basketbola başladı. Daha çok küçük yaşlardan itibaren ülkesinin alt yaş kategorilerini domine eden Assem, henüz 16 yaşında ülkesinin A milli takım düzeyine çıktı. 2011'de basketbola başladığı kulüp olan Zamalek'ten ayrılarak Amerika'da kolej kariyerine Minnesota State'te başladı. 2015'ta mezun olduktan sonra Avrupa'daki ilk profesyonel deneyimini Litvanya takımlarından Siauliai'de edindi. 2016'dan itibaren kariyeri Avrupa'da yükselişe geçen oyuncu iki sezon Almanya ekiplerinden Medi Bayreuth'ta forma giydi. Bayreuth'taki ikinci sezonunda 12.2 sayı, 6.7 ribaund, 1.3 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı. 2018-19 sezonunda ülkemizin takımlarından Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 17.9 sayı, 9.9 ribaund, 1.8 asist ve 1 top çalma istatistikleri tutturdu. 2019-20 sezonunda Almanya'ya dönerek Brose Bamberg forması giyen oyuncu son olarak bu sezon Fransa Pro A'da Metropolitans 92 forması giyiyordu. Fransız ekibiyle çıktığı 6 lig maçında 9.8 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla oynayan Mısırlı pivot takımının EuroCup'ta oynadığı Brescia maçında 24 sayı, 15 ribaund ve 37 verimlilik puanı üreterek haftanın MVP'si ödülünü kazandı. Çember altındaki bitirici kabiliyetleri ve ribaund'lar konusundaki etkinliğiyle tanınan Assem Marei sezonun geri kalanında formamızı giyecek.

Oyuncumuza hoş geldin der, sağlık ve başarı dolu bir sezon dileriz."


Galatasaray, basketbol, Almanya, Erkek, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Galatasaray'dan basketbola bir transfer daha - Son Dakika Spor


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