Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor - Son Dakika

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, taşımalı doğal gaz sektöründen Naturelgaz ile erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu için sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, taşımalı doğal gaz sektöründen Naturelgaz ile erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu için sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ve Naturelgaz Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Tahsin Turan katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Sponsorlarımız çoğalıyor. Zor dönemlerde bize elini uzatan bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Naturelgaz, Türkiye'de sektöründe çok önemli bir paya sahip. Kendilerine sponsorluk yaklaşımından dolayı kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmaya çok önem veriyoruz. Bizim için basketbol vazgeçilmezdir. Sırt sponsorumuz Naturelgaz bize gaz, uğur, neşe, huzur ve heyecan verecek." ifadelerini kullandı.

Yusuf Günay ise Türkiye'nin tüm dünyada olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının altında olduğunu belirterek, "Salgın, kulüplerin gelirlerini çok etkiliyor. Böyle bir dönemde sponsorluklar çok daha önem arz ediyor. Naturelgaz'a çok teşekkür ediyorum. Basketbolda yeniden yapılanmanın içindeyiz. Bu sezon iyi bir takım oluştu. Yeni gelirler yaratmak için de önemli çalışmalar içindeyiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Dorukhan Acar, yeni gelirler oluşturmak için yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Basketbol dünyanın en popüler ikinci sporu. Türkiye'de de ilk olarak Galatasaray Lisesi bahçesinde Galatasaraylılar oynadı. Türkiye'nin ilk şampiyonu da Galatasaray. Yenilmez armada mantığını ekonomik tedbirlerle birlikte yeniden getirmek için denk bütçe yaparak yola çıktık. Rekabetçi bir kadro oluşturduk. Bu sponsorluk bizim için çok önemli bir destek. İsim hakkı başta olmak üzere diğer görüşmelerimiz de sürüyor. Ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Orada da Galatasaray'a yakışan bir yere geleceğiz."

Turan: "Büyük onur duyuyoruz"

Hasan Tahsin Turan, Galatasaray'ın Türkiye'nin en önde gelen camialarından olduğunu belirterek, "Naturelgaz ailesi olarak Galatasaray camiası ile bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz." dedi.

Şirketlerinin "Temiz enerji temiz çevre" sloganıyla çalıştığını aktaran Turan, "Yıllardır çeşitli etkinliklerle gençlere çevre bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Pandemi sonrası gençlere spor sevgisini aşılamanın da çok önemli olduğuna karar verdik. Bu kapsamda yıllardır Türkiye'de spora yatırım yapan, Türkiye'nin en önde gelen camialarından biri olan Galatasaray'a sponsor olmaktan büyük onur duyduk. Umarım bu sponsorluk Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na ve Galatasaray camiasına hayırlı olur, çok başarılı bir sezon sonrasında tekrar buluşuruz." şeklinde görüş belirtti.

Anlaşmanın maddi boyutuyla ilgili bilgi veremediğini vurgulayan Turan, "Bir yıllık bir anlaşma. Sözleşmenin diğer detaylarını paylaşamıyoruz. Umarım bu anlaşmayla gelecek yıllarda önce ön tarafa, sonra da isme uzanan bir sponsorluk maceramız olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor - Son Dakika Spor

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