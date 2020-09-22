Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor - Son Dakika

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, taşımalı doğal gaz şirketlerinden Naturelgaz ile forma sırt numara altı sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor, System.String[]

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, taşımalı doğal gaz şirketlerinden Naturelgaz ile forma sırt numara altı sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma sırt numara altı sponsoru Naturelgaz oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen lansmanda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Sponsorlarımız çoğalıyor. Zor dönemlerde bize elini uzatan bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir şirketin yaklaşımından dolayı kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmaya çok önem veriyoruz. Bizim için basketbol vazgeçilmezdir. Sırt sponsorumuz bize gaz, uğur, neşe, huzur ve heyecan verecek" dedi.

Başkan yarımcısı Yusuf Günay ise basketbolda yeni bir yapılanma içinde olduklarını kaydederek, "Ülkemiz, bütün dünyada olduğu gibi bir pandeminin etkisi altına. Salgın, kulüplerin gelirlerini çok etkiliyor. Böyle bir dönemde sponsorluklar çok daha önem arz ediyor. Yeni sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. Basketbolda yeniden yapılanmanın içindeyiz. Bu sezon iyi bir takım oluştu. Yeni gelirler oluşturmak için de önemli çalışmalar içindeyiz" ifadeleri kullandı.

"SPONSORLUK İÇİN GÖRÜŞMELERİMİ SÜRÜYOR"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, birçok sponsorla görüşmelerin sürdüğünü söyleyerek, "Basketbol dünyanın en popüler ikinci sporu. Yenilmez armada mantığını ekonomik tedbirlerle birlikte yeniden getirmek için denk bütçe yaparak yola çıktık. Rekabetçi bir kadro yaptık. Bu sponsorluk bizim için çok önemli. İsim hakkı başta olmak üzere diğer görüşmelerimiz de sürüyor. Ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Orada da Galatasaray'a yakışan bir yere geleceğiz" şeklinde konuştu.

Naturelgaz CEO'su Hasan Tahsin Turan ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Galatasaray camiası ile bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Pandemi sonrası gençlere spor sevgisini aşılamanın da çok önemli olduğuna karar verdik. Bu kapsamda yıllardır Türkiye'de spora yatırım yapan, Türkiye'nin en önde gelen camialarından biri olan Galatasaray'a sporsor olmaktan büyük onur duyduk. Umarım bu sporsorluk Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na ve Galatasaray camiasına hayırlı olur, çok başarılı bir sezon sonrasında tekrar buluşuruz. Bir yıllık bir anlaşma. Umarım bu sponsorluk sonrası gelecek yıllarda önce ön tarafa, sonra da isme uzanan bir sponsorluk maceramız olur."

(Güven Mert Ercan/İHA)

Ali Sami Yen, Galatasaray, basketbol, Erkek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor - Son Dakika Spor

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